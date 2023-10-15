قال الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية، إنّ الدور المصري والعربي تجاه الوضع في قطاع غزة يجب أن يبني على إيقاف العمليات العسكرية.



وأضاف خلال مقابلة عبر الإنترنت مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، أنّه يجب الضغط على إسرائيل قدر الإمكان لعدم الاجتياح البري لقطاع غزة، غير أنه اعتبر أن فرصة محدودة هي التي تتاح أمام فرص منع هذا الاجتياح.



وشدد على ضرورة الدفع نحو إيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى قطاع غزة؛ نظرا للاحتياج الشديد لهذه المساعدات.



ونوه بالرد الحاسم من قبل الدولة المصرية على كل المزاعم التي أطلقت في الفترة الماضية بخصوص تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء.



وشدد على أن الشعب الفلسطيني لن يترك أراضيه، وأن السيادة الوطنية المصرية ليست مستباحة لمثل هذه التصريحات التي وصفها بغير المسئولة (والتي نبعت من الجانب الإسرائيلي بلهجة مباشرة قبل محاولة تخفيفه لاحقا).



ورأى حمزاوي، أنه يجب استغلال الوضع الراهن في محاولة الدفع من أجل التوصل إلى تسوية سلمية، وأن يستعيد هذا المسار نشاطه في الفترة المقبلة.







وتتواصل عملية طوفان الأقصى لليوم التاسع على التوالي، التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الجاري، وردّ عليها جيش الاحتلال بارتكاب مجازر قطاع غزة.



وزادت التكهنات بخصوص إمكانية شن قوات الاحتلال عملية برية في قطاع غزة، وكثر الحديث أنها كانت ستطلق في الليلة الماضية، قبل أن يُعلن من قبل جيش الاحتلال بشكل غير رسمي، أن حالة الطقس حالت دون تنفيذها.



غير أن الكثير من التحليلات اعتبرت أن هناك القيادة العسكرية الإسرائيلية تتردد في تنفيذ الاجتياح تحسبا من خسائر ضخمة قد يتعرض لها جيش الاحتلال.



ويتخوف جيش الاحتلال، من أن يجتاح قطاع غزة بـ"ظهر مكشوف"، في إشارة إلى أن هناك مقاومين فلسطينيين لا يزالون موجودين في مستوطنات غلاف غزة، هذا بخلاف التعقيدات على الأرض باعتبار أن قطاع غزة أكثر منطقة مزدحمة سكانيا قياسا بمساحته الصغيرة، فضلا عن الأنفاق التي تشكل تحديا شديد الخطورة أمام جيش الاحتلال.