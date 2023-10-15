أكد حمزة علاء، حارس مرمى المنتخب المصري الأوليمبي والنادي الأهلي أنه سيواصل نشر ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية، في رسالة دعم لشعب غزة، ضد قوات الاحتلال.

وكتب حمزة علاء عبر حسابه في موقع انستجرام: "في بعض الأحيان، يبدو الأمر وكأنك لا تستطيع فعل الكثير للمساعدة.. يبدو الأمر وكأن زيادة الوعي والنشر حول ما يحدث بالفعل يبدو عديم الفائدة".

وأضاف: "في بعض الأحيان، قد تكون مشاهدة ما يحدث بالفعل في فلسطين أمرًا مفجعًا، وفي بعض الأحيان، قد يكون التفكير في الأطفال الصغار والنساء وكبار السن وكل شخص آخر لا يعرفون مكان النوم أو موعد تناول الوجبة التالية أمرًا مدمرًا ويجعلك تشعر بالسوء".

وتابع: "في بعض الأحيان، قد يكون مجرد التفكير في أن الأم أو الأب يعيش باستمرار في خوف من فقدان طفلهما في ثانية واحدة أمرًا مربكًا للغاية".

وأكمل: "في بعض الأحيان، قد يكون التفكير في كيفية بقاء عائلة على قيد الحياة وبصحة جيدة في لحظة واحدة ثم يتم تفجيرهم في اللحظة التالية أمرًا مؤلمًا للغاية".

وواصل: "نحن نفعل ما نفعله من أجل إخواننا وأخواتنا المحتاجين. قد لا نكون قادرين على مساعدتهم بالطريقة التي نريد أن نساعدهم بها، ولكن يمكننا بالتأكيد مساعدتهم بالطريقة التي نستطيعها".

وأردف: "كيف يمكننا فعل ذلك؟ برفع الوعي. أنا حمزة علاء، أشعر بعدم الفائدة، لأن كل ما أفعله هو لعب كرة القدم ونشر القصص على حسابي. ومع ذلك، لن أتوقف عن النشر حول ما يحدث كل يوم، وإذا كان بإمكاني فعل أكثر من النشر والتبرع سأفعل ذلك بنسبة 100%".

وأتم حمزة علاء تصريحاته قائلًا: "إذا كنت تشعر بأنني أفعل الكثير أو إذا كنت تشعر أنك تعبت من الحصول على 1% من الكرامة ولا يمكنك قبول ما أنشره، فيمكنك إلغاء متابعتي بكل احترام أو عدم احترام.. شكرًا".

وكانت قوات المقاومة الفلسطينية قد شنّت هجومًا يوم 7 أكتوبر الجاري على قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ومناطق داخل الأراضي المحتلة، فيما يعرف باسم طوفان الأقصى.

وقامت القوات الإسرائيلية بشن هجوم مضاد على قطاع غزة، من خلال شن غارات متكررة على مساكن المدنيين، بالإضافة لقطع الكهرباء والمياه، والإمدادات الطبية والغذائية.