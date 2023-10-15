الإمارات: انطلاق حملة تراحم من أجل غزة الإغاثية بأبوظبي

انطلقت في الإمارات، اليوم الأحد، حملة "تراحم من أجل غزة"، لإغاثة الفلسطينيين المتأثرين من الحرب في قطاع غزة.

وتهدف الحملة إلى إقامة مراكز لتجميع وتعبئة حزم الإغاثة الإنسانية بمشاركة المؤسسات الإنسانية والخيرية، ومراكز التطوع والقطاع الخاص، ومختلف أطياف المجتمع.

وينظم الحملة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وبدأت في إمارة أبوظبي وسيتم تنظيمها في بقية الإمارات لاحقاً.

وشهد اليوم الأول من الحملة إقبالا كبيرا من المتطوعين ومختلف فئات المجتمع لتجهيز حزم المواد الإغاثية، التي سيتم نقلها لأهالي غزة عبر القنوات والجهات الرسمية المعنية وعلى رأسها برنامج الغذاء العالمي ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وبالتنسيق مع الحكومة المصرية.

وتهدف حملة "تراحم من أجل غزة" إلى تعزيز التضامن مع الفلسطينيين والأسر المتأثرة من الحرب الدائرة والعمل على التخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية، ورفع المعاناة عنهم من خلال توفير الاحتياجات الأساسية لهم.