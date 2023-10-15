محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف والتطوير ويتفقد منافذ السلع الغذائية بكفر الزيات

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حرص المحافظة على التوسع في مشاريع الرصف والطرق، وإنشاء المحاور المرورية الجديدة، التي تساهم في تخفيض التكدسات المرورية، خاصة في الأماكن التي تعاني من كثافات سكانية ومرورية عالية؛ مما يساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

يأتي ذلك خلال الجولة التي أجراها المحافظ ويرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، وعادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات؛ لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير بكفر الزيات.

بدأت الجولة بمتابعة تنفيذ طريق محور النعناعية بمدينة كفر الزيات، الذي يتم إنشاؤه كطريق دائري حول مدينة كفر الزيات من الجهة الجنوبية بمحازاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاي، وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بمراكز ومدن المحافظة.

ووجه محافظ الغربية، بسرعة إنهاء الأعمال وضرورة المتابعة المستمرة والميدانية للمشروع، والتأكيد على مسئولي الشركة المنفذة للأعمال بمراعاة معايير الجودة في التنفيذ، وسرعة إنهاء الأعمال وفقا للخطة الزمنية.

وفي ضوء إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب من 15 لـ25%، وهي "السكر، والزيت، والعدس، والفول، والألبان، والجبن، والمكرونة، والأرز"، بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة والبيض، وذلك بداية من أمس السبت، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية 4 سيارات للمنطقة الشمالية العسكرية التي تجوب المدن والقرى لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتضم السيارات مجموعة من السلع الغذائية الأساسية.

وخلال تفقده للمنافذ أجرى المحافظ حوارا مع المواطنين والذين أبدوا رضاهم عن السلع وأسعارها؛ وذلك نظرا لانخفاض أسعارها عن مثيلاتها بالسوق، إلى جانب توافر السلع بصورة مستمرة.

وأكد محافظ الغربية، أنه يتابع الحملات التفتيشية اليومية التي تقوم بها الوحدات المحلية بالتعاون مع مديريات "التموين، الصحة، والطب البيطري"، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق، بالإضافة إلى متابعة معارض "معا ضد الغلاء"، التي تم افتتاحها حديثا، وذلك من خلال الحملات المستمرة على جميع منافذ البيع؛ للتأكد من توافر السلع وعدم الزيادة في أسعارها والقضاء على الاحتكار.

وأشاد رحمي، بقرار رئيس مجلس الوزراء لما له من مردود إيجابي على المواطن البسيط، في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية، لافتا إلى أن هذا القرار يؤكد وقوف القيادة السياسية إلى جانب المواطن والعمل على رفع العبء عن كاهل البسطاء.