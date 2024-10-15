مقتل إسرائيلي وإصابة 5 آخرين جراء إطلاق نار قرب أسدود

قتل اسرائيلي وأصيب خمسة آخرون بجروح، اليوم الثلاثاء، في عملية إطلاق نار وقعت قرب أسدود في أراضي عام 1948.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن التقارير الأولية تشير إلى مقتل إسرائيلي متأثرا بجروحه الحرجة في إطلاق نار جنوب أسدود، فيما أصيب خمسة آخرين بجروح، في ظلّ الاشتباه بتنفيذ عملية إطلاق نار في موقعين".

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل منفذ الهجوم، مؤكدة أن العملية مستمرة والشرطة تدفع بمزيد من القوات إلى منطقة نير جليم قرب المدينة.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن إطلاق نار وقع في الشارع رقم 4 قرب أسدود، فيما أفادت وسائل إعلام أخرى أن إطلاق النار تم في عدة مواقع.

في سياق متصل، نقلت إذاعة جيش الاحتلال عن وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير قوله إنه تم توزيع 170 ألف قطعة سلاح على الإسرائيليين خلال 8 أشهر.

وأقرّ بن غفير -الأسبوع الماضي- بأنه جرى توزيع أكثر من 120 ألف قطعة سلاح على الإسرائيليين منذ بداية الحرب على غزة قبل عام، كاشفا اعتزامه مواصلة تسليحهم، وذلك قبل إعلانه عن الرقم الجديد أمس.

وانتقدت الأمم المتحدة تصريحات بن غفير عن تسليح الإسرائيليين، وقالت إن هذا التصريح "يزيد المخاوف من تصاعد الهجمات ضد الفلسطينيين".