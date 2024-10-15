تراجع كبير لسعر اليوان الصيني أمام الدولار

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تراجع اليوان الصيني أمام الدولار بشدة في تعاملات اليوم الثلاثاء. وبلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب الصيني 0830ر7 يوان لكل دولار بتراجع قدره 107 بيب صيني عن مستواه أمس.، بحسب منظومة تجارة العملات الأجنبية الصينية.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.

من ناحية أخرى ضخ بنك الشعب اليوم 3ر68 مليار يوان (56ر9 مليار دولار) من خلال آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 5ر1%.

ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوات تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة.

وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.