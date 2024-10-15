وزير الري: التوجه نحو التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء أصبح ضرورة

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أهمية دراسة تقليل تكلفة التحلية وانتهاج ممارسات زراعية مبتكرة لجعل التحلية ذات جدوى اقتصادية

بحث وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، مع شانون مكارثي، المدير التنفيذي للمنظمة الدولية لتحلية المياه، أوجه التعاون المقترحة في عمل دراسات بحثية ومناطق تجريبية في مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء.

وأشار سويلم، خلال لقائه مكاثي اليوم، إلى أن محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية التي تمثل ضغطا متزايدا على الموارد المائية.

وأضاف أن التوجه للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء أصبح من الضروري باعتباره مصدرا للتعامل مع تحديات المياه والمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائي.

وأكد أن الأمر يتطلب إجراء دراسات بحثية تستهدف تقليل تكلفة التحلية وانتهاج ممارسات زراعية مبتكرة بما يجعل التحلية ذات جدوى اقتصادية عند استخدامها في إنتاج الغذاء.

وأضاف سويلم أن الوزارة ترحب بالتعاون مع المنظمة في مجال دراسات التحلية، ونقل الخبرات والدروس المستفادة من التجارب الناجحة للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء في كل من المغرب وإسبانيا وأستراليا.

كما ناقش اللقاء موقف مشاركة مصر في المؤتمر العالمي لتحلية المياه والمزمع عقده في شهر ديسمبر ٢٠٢٤ بدولة الإمارات العربية المتحدة.