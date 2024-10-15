أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع الحصيلة الإجمالية لشهداء العدوان الإسرائيلي حتى يوم أمس الاثنين، إلى 2350، و10 آلاف و906 مصابين.

وذكرت الوزارة اللبنانية أن غارات العدوان الإسرائيلي، أمس الاثنين، أسفرت عن 41 شهيدا وإصابة 124 بجروح، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

هذا وواصلت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، شن الغارات المدفعية والجوية على لبنان، فيما أطلق حزب الله المزيد من الصواريخ على حيفا ومدن إسرائيلية أخرى، مما أدى لسقوط مصابين واندلاع حرائق.

ونقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف أطراف بلدة شبعا جنوبي لبنان. وأضاف أن غارات إسرائيلية استهدفت محيط بعلبك ومنطقة رياق في البقاع شرقي لبنان.

كما استهدفت غارات إسرائيلية بلدات الطيبة ودير سريان والدلافة في جنوب لبنان.

في سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال اغتيال مسئول منطقة شمال الليطاني بالوحدة الجوية لحزب الله خضر العبد بهجة، بغارة قبل أيام في منطقة النبطية جنوب لبنان، على حد قوله.

وفي بيان، قال جيش الاحتلال "أغارت طائرات حربية قبل عدة أيام في منطقة النبطية، وقضت على خضر العبد بهجة مسئول منطقة شمال الليطاني في الوحدة الجوية لحزب الله".