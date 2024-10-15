 حصيلة ضحايا الحرب على غزة تتجاوز 141 ألف شهيد وجريح - بوابة الشروق
الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 1:02 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

حصيلة ضحايا الحرب على غزة تتجاوز 141 ألف شهيد وجريح

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 - 12:03 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 - 12:03 م

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ375 على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 55 شهيدًا و329 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 42 ألفًا و344 شهيدًا، و99 ألفًا و13 إصابة.

وجددت التنويه أن «عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك