حزب الله يستهدف قوات إسرائيلية في مستوطنة مرجليوت وفي ثكنة زرعيت الإسرائيليتين

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أعلن حزب الله اللبناني، مساء اليوم الإثنين، استهداف قوات إسرائيلية في مستوطنة مرجليوت وفي ثكنة زرعيت الإسرائيليتين وفي منطقة خلة وردة في جنوب لبنان بالصواريخ.

وقال حزب الله في بيان إنه "استهدف تجمعا لقوات العدو في مستعمرة مرجليوت وثكنة زرعيت بالصواريخ".

وفي بيان ثان أعلن الحزب استهداف "تجمعا لأفراد وآليات العدو الإسرائيلي في خلة وردة بالصواريخ".

كما أعلن حزب الله في بيانات منفصلة أن عناصره استهدفوا 3 دبابات ميركافا إسرائيلية عند أطراف بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان بالصواريخ الموجهة، واستهدفوا أيضا قوات إسرائيلية في مواقع الرادار ورويسات العلم مزرعة برختا الإسرائيلية بالصواريخ.

وكان حزب الله اللبناني قد أعلن في وقت سابق من اليوم الإثنين استهداف تجمع لقوات إسرائيلية شرق بلدة مركبا في جنوب لبنان بالصواريخ.



وقال حزب الله في بيان إن " عناصر المقاومة الإسلامية استهدفوا بعد ظهر يوم الاثنين تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي شرق بلدة مركبا بالصواريخ.

وأعلن حزب الله اللبناني في وقت سابق من اليوم استهداف قوات إسرائيلية في موقع رويسات العلم الإسرائيلي بالقذائف.

وقال حزب الله في بيان إنه " استهدف تجمعا لقوات العدو في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية".

وفي بيان ثان أعلن حزب الله عن استهداف مستوطنتي كرمئيل وتسفعون بالصواريخ.

وكان حزب الله اللبناني، أعلن في وقت سابق من اليوم، استهداف قاعدة ستيلا ماريس الإسرائيلية البحرية شمال غرب حيفا بصلية صاروخية نوعية.

وكان حزب الله أعلن ، في بيانات سابقة، أن عناصره استهدفوا اليوم قوات إسرائيلية بالصواريخ في منطقتي اللبونة، وخلة وردة في جنوب لبنان ، مشيرا إلى استهداف بقذائف المدفعية قوة مشاة إسرائيلية أثناء محاولتها التسلل إلى الأراضي اللبنانية من جهة بلدة مركبا في جنوب لبنان.

ويشن الجيش الإسرائيلي ما وصفها بعملية برية محدودة في جنوب لبنان مستهدفا مواقع تابعة لحزب الله في المنطقة بالتزامن مع غارات جوية

اسفرت عن دمار مروع للمباني والبنية التحتية وسقوط قتلى وجرحي ونزوح هائل للسكان.