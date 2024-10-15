أحمد أبو الغيط: سعر السندوتش في أمريكا 800 جنيه وفي مصر 15 جنيها

ذكر السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن أزمة التضخم تواجه العالم أجمع لا مصر فقط، وذلك ردًا على تساؤل الإعلامي أحمد موسى، بشأن شكاوى المصريين من ارتفاع الأسعار، مقارنا الوضع في مصر بمثيله في الولايات المتحدة الأمريكية.



وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسؤوليتي»، عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين: «الأسعار في بريطانيا والولايات المتحدة مرتفعة التضخم مخيف! أنا لما بروح نيويورك بشتري الساندويتش بـ 16 دولارا، أي 800 جنيه؛ أنا هنا في مصر بشتري ساندويتش فول رائع في مصر الجديدة بـ 15 جنيها بس".

وردا على تعليق الإعلامي أحمد موسى بأن سعر ساندويتش الفول بلغ 15 جنيها ويعد مرتفعا بالنسبة للبعض، ليرد أبو الغيط: «ليه أنت النهارده العامل الزراعي بيقبض 150 جنيها في اليوم، وبيشتغل 5 ساعات!».

وعندما أشار «موسى» إلى أن هذا المبلغ بالكاد يكفي لشراء كرتونة بيض وهو عائد إلى أسرته، رد «أبو الغيط»: «ما هي كرتونة البيض شوف هتغطيه قد إيه، ومتنساش رغيف العيش بـ 20 قرشا والدولة بتدفع ثمنه».



وصححه «موسى»، مشيرا إلى أن سعر رغيف الخبز في السوق الحر يصل إلى جنيهين، ليرد عليه:« يعني نعمل إيه؟ عد غنمك يا جحا! مواردنا قد كده، والشعب المصري بيزداد بفحولة غير مسبوقة ووصل إلى 110 ملايين».

وتابع: «أنا مرة عربيتي وقفت دقيقتين بسبب المرور تحت شاشة الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في شارع العروبة، لقيت الرقم لم يتوقف، تن تن، كل 16 ثانية مولود جديد! هل نحب نفرض على المجتمع ما فرضته الصين بتحديد النسل بعيل واحد أيام ماو تسي تونغ؟ إزاي يعني مش معقول!».