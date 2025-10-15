ألارديس: فيرجسون كان سيبيع صلاح لو كان مدرب ليفربول

أكد المدرب الإنجليزي المخضرم سام ألارديس أن الأسطورة سير أليكس فيرجسون كان سيتخلص من النجم المصري محمد صلاح لو كان هو المدير الفني لليفربول في الوقت الحالي، في ظل تراجع مستواه اللافت هذا الموسم.

وقال ألارديس خلال ظهوره في برنامج No Tippy Tappy Football Podcast: "سير أليكس كان يعرف دائمًا متى يبيع لاعبًا. كان خبيرًا في ذلك، وكان يعرف كيف يحصل على أفضل مقابل مالي قبل أن يفقد اللاعب قيمته."

وأضاف: "عندما كان فيرجسون يبني فريقًا، كان يبنيه ليستمر، وكان واضحًا جدًا مع الإدارة حول ما يحتاجه ومتى يحتاجه."

ويعاني ليفربول من فترة تراجع في الأداء بعدما خسر ثلاث مباريات متتالية، ما أثار الشكوك حول قدرته على منافسة أرسنال على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، رغم التوقعات الكبيرة بعد التعاقدات القوية التي أبرمها في الصيف.

صلاح، الذي انضم إلى ليفربول مقابل 34 مليون جنيه إسترليني، كان أحد أفضل صفقات النادي في تاريخه، إذ ساهم بـ 57 هدفًا الموسم الماضي، لكن مستواه تراجع بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الأخيرة، رغم وجود أسماء هجومية بارزة بجواره مثل ألكسندر إيساك وفلوريان فيرتس.

وأشار التقرير إلى أن ليفربول بحاجة ماسة لاستعادة صلاح لمستواه المعهود إذا أراد المنافسة على دوري أبطال أوروبا ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز، خصوصًا بعد أدائه الباهت مؤخرًا أمام تشيلسي.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن "صلاح يمر بفترة صعبة، لكن إذا لم يستعد بريقه سريعًا، فقد يجد نفسه في موقف مشابه لما كان يفعله فيرغسون عندما يشعر أن نجم الفريق بدأ في التراجع".