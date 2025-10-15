حماس: نتابع تنفيذ تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين

قال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، اليوم الأربعاء، إن الحركة تتابع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في موضوع تسليم جثامين الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى القسام ضمن التزامها باتفاق وقف الحرب على قطاع غزة.

وشدد حازم، في تصريح صحفي، على أن الاحتلال ارتكب خرقاً واضحاً لاتفاق وقف الحرب بقتله المدنيين في الشجاعية ورفح، داعياً الوسطاء لإلزام الاحتلال بتعهداته الواردة في الاتفاق، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن دبلوماسي ومصدر آخر مطلع قولهما إن حماس أبلغت الوسطاء نيتها تسليم جثامين 4 رهائن إسرائيليين آخرين، اليوم الأربعاء، ليرتفع بذلك عدد جثامين الرهائن الذين تم تسليمهم إلى إسرائيل إلى 12.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، يتعين على حماس تسليم ما مجموعه 28 جثمانا. وبعد تسليم أربع جثامين يوم الثلاثاء، تبقى 20 في حوزة الحركة.

وقالت حماس إن هناك صعوبات في العثور على الرفات بين الأنقاض بعد عامين من الحرب في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، تعرفت 3 عائلات إسرائيلية على هوية ثلاثة رفات لأسرى إسرائيليين من بين الرفات الأربعة، الذين أعادتهم حركة حماس، مساء الثلاثاء، في غزة، وذلك بعد تأكيد صادر عن المعهد الوطني للطب الشرعي.

وكتبت عائلة أورييل باروخ، البالغ 35 عاما والذي كان يقيم في القدس، وتم احتجازه في السابع من أكتوبر 2023 تقول "ببالغ الحزن والألم، نعلن عن عودة جثمان عزيزنا أورييل باروخ من قطاع غزة بعد عامين طويلين من الدعاء والأمل والإيمان"، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

كما أعلن أقارب تمير نمرودي وإيتان ليفي عودة جثمانيهما إلى إسرائيل.

وكان إيتان ليفي، وهو سائق سيارة أجرة يبلغ 53 عاما، قد قُتل بعد أن أوصل صديقة له إلى كيبوتس بئيري صبيحة هجوم حماس.

أما تمير نمرودي، وهو جندي يبلغ 18 عاما، فقد احتجزته حماس في قاعدة عسكرية على حدود غزة.