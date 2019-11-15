 عاشور: هدفنا تحقيق إنجاز لمصر.. ولا يوجد فارق بين اللاعب الاساسي والاحتياطي - بوابة الشروق
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عاشور: هدفنا تحقيق إنجاز لمصر.. ولا يوجد فارق بين اللاعب الاساسي والاحتياطي

إبراهيم سعيد
نشر فى : الجمعة 15 نوفمبر 2019 - 12:35 ص | آخر تحديث : الجمعة 15 نوفمبر 2019 - 12:35 ص

أكد إمام عاشور لاعب منتخب مصر الأوليمبي أنه وزملائه هدفهم تحقيق الفوز ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة من أجل تحقيق إنجاز لهم ولوطنهم.

وقال "عاشور" في تصريحات عبر قناة "تايم سبورت"، مساء أمس الخميس:"لا توجد مباراة سهلة في البطولة، كل المباريات صعبة، نجحنا في عبور المرحلة الحالية، ونتمنى التوفيق فيما هو قادم".

وصنع "عاشور" هدف الفوز الذي سجله مصطفى محمد في شباك الكاميرون ليساهم في فوز الفريق المصري (2-1) في ختام مباريات المجموعة الأولى.

وأضاف: "المرحلة المقبلة أصعب، مدربنا شوقي غريب يطالبنا دائماً بالعمل على تحقيق إنجاز لمصر، وأن نساعد أنفسنا أيضاً".

وأوضح:"هدفنا الحالي هو تحقيق الفوز بالبطولة على ملعبنا وبين جماهيرنا، وفي هذا الفريق لا يوجد فارق بين اللاعب الأساسي والاحتياطي، جميعنا بنفس الأهداف والتركيز".


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