مصطفى محمد يخضع لكشف المنشطات عقب فوز «الأوليمبي» على الكاميرون

خضع مصطفى محمد نجم المنتخب الأوليمبي لكشف المنشطات عقب فوز «الفراعنة الصغار» على الكاميرون بنتيجة بهفين مقابل هدف أمس، في كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.

وتوج مصطقى محمد بجائزة رجل المباراة بعدما سجل هدفى فوز «الفراعنة» في مباراة اليوم، ليرفع رصيده إلى 4 أهداف في البطولة ويتصدر ترتيب الهدافين.

وتأهل المنتخب الأوليمبي بشكل رسمي لنصف النهائي، بعدما حقق العلامة الكاملة بتسع نقاط في الدور الأول للبطولة، حيث فاز على مالي بهدف نظيف، وغانا بثلاثة أهداف لهدفين وعلى الكاميرون بهدفين مقابل هدف بالجولة الثالثة، ليتصدر المجموعة الأولى في نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا ، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الحالي والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية (طوكيو 2020).