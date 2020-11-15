محافـظ المنوفية: 750 مليون جنيه جملة استثمارات قطاع الطرق

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أن جملة الاستثمارات في قطاع الطرق لهذا العام بلغت ما يقرب من 750 مليون جنيه مقارنة بالأعوام السابقة، والتي تساهم في تحسين جميع الخدمات، وتحقيق السيولة المرورية على المحاور كافة.

وقال المحافظ، خلال اجتماعه اليوم السبت، للوقوف على خطط تنفيذ أعمال الرصف ومتابعة معدلات التنفيذ على أرض الواقع، إن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بثلاث محاور رئيسية من أهمها مشروع البنية التحتية لقطاع الطرق بإعتباره أحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة.

وطالب المحافظ، الشركات المنفذة بتسريع عملية أداء التنفيذ للانتهاء من أعمال الرصف وفق الخطة الموضوعة، والجدول الزمني المقرر.

وشدد على تقديم جميع أوجه الدعم وإزالة المعوقات لإنهاء الأعمال للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أنه تم اعتماد 309 ملايين جنيه للارتقاء والنهوض بالعشوائيات.

وشدد محافظ المنوفية، على سرعة الانتهاء من أعمال الرصف في موعد أقصاه شهرين مع الالتزام بجميع المواصفات الفنية المقررة، والتشديد على رؤساء القطاعات بسرعة الانتهاء من أعمال الكهرباء، والصرف الصحي والتحول الرقمي بالمناطق التي يتوقف فيها العمل حتى تتمكن الشركات المنفذة من سرعة الانتهاء من أعمال الرصف.

وأكد ضرورة عمل لجان للإشراف والمتابعة بصفة دورية؛ للتأكد من مطابقة الرصف لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق، مشيراً إلى أنه سيتابع أعمال الرصف ميدانياً بمختلف المراكز والمدن لمتابعة تنفيذ أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق تيسيرًا على المواطنين قائلاً: "هزور شارع شارع لمتابعة نتائج الرصف".

حضر الاجتماع الذي عقده المحافظ كل من: " اللواء علاء رشاد السكرتير العام ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومدير مديرية الطرق والنقل، والهيئة العامة للطرق والنقل ومديري عموم غاز مصر والكهرباء، وعدد من الشركات المنفذة ومدير إدارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام".