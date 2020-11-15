القوات البحرية السعودية تحتفل بتعويم سفينة إسبانية

احتفلت القوات البحرية السعودية بمراسم تعويم السفينة الثانية لمشروع السروات من نوع كورفيت "أفانتي 2200"، ضمن حفل التعويم الذي أُقيم عبر البث المباشر بين موقع الفعالية في قيادة القوات البحرية وحوض بناء السفن، التابع لشركة نافانتيا، في مدينة سان فرناندو بمقاطعة قادش الإسبانية.

كما شاركت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا جونزاليس عبر كلمة مسجلة، أُلقيت في موقع الحفل، والملحق العسكري بسفارة الرياض في مدريد، وعدد من كبار الشخصيات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" مساء اليوم السبت.

كما شهد حفل التعويم مشاركة كبار ضباط القوات البحرية السعودية،والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي).

وقال قائد القوات البحرية السعودية الفريق الركن فھد بن عبدالله الغفيلي، إن "مشروع السروات سيُسهم في رفع مستوى الجاهزية للقوات البحرية السعودية، وتعزيز الأمن البحري في المنطقة، وحماية المصالح الاستراتيجية الحيوية للمملكة.