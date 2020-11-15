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باكستان تسجل 2443 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إسلام آباد - أ ش أ:
نشر في: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 1:16 م | آخر تحديث: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 1:16 م

أعلنت السلطات الصحية الباكستانية، اليوم الأحد، تسجيل ألفين و443 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وأوضحت السلطات -وفقا لوكالة الأنباء الباكستانية الرسمية- أن إجمالي الإصابات بلغ 356 ألفا و904 حالات، كما سجلت 32 وفاة جراء الإصابة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 7 آلاف و141 وفاة.

 

ووصل عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء من الفيروس إلى 323 ألفا و225 شخصا، فيما تم إجراء إجمالي 4 ملايين و921 ألفا و50 اختبارًا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء باكستان حتى الآن، وتم تجهيز 735 مستشفى في مختلف أنحاء البلاد للتصدي للوباء.

 


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