أظهرت بيانات وزارة الصحة بعدد من الدول العربية، اليوم الاثنين، استمرار البحرين في عدم تسجيل أي حالات وفاة مرتبطة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما انخفضت الإصابات في كل من العراق، والإمارات، وليبيا.

ففي العراق، سجلت وزارة الصحة 829 إصابة جديدة و33 وفاة و1330 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و70 ألفا و76 حالة، والوفيات إلى 26 ألفا و387 حالة، والشفاء إلى مليونين و17 ألفا و823 حالة بنسبة 97.7%.

وفي البحرين، سجلت وزارة الصحة 22 إصابة جديدة، وتماثل 27 حالة للشفاء ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 275 ألفا و590 حالة، فيما استقرت حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس عند 1393 حالة بعد عدم تسجيل أية حالات وفاة جديدة.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 61 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 741 ألفا و6 حالات، بالإضافة إلى تعافي 89 حالة ليبلغ مجموع حالات الشفاء 735 ألفا و638 حالة، وارتفع عدد الوفيات إلى 2144 بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.

كما أعلنت الوزارة، اليوم، عن تقديم 19,852 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 21,573,805 جرعات ومعدل توزيع اللقاح 218.13 جرعة لكل 100 شخص.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) بأن ذلك يأتي تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح " كوفيد-19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس " كوفيد-19".

وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 562 إصابة جديدة و1884 حالات شفاء، و11 حالة وفاة، وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 365 ألفًا و237 حالة، والشفاء إلى 318 ألفًا و816 حالة، والوفيات إلى 5 آلاف و5307 حالات.

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وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 38 إصابة وحالتي وفاة، و54 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 549 ألفا و260 حالة، والوفيات إلى 8 آلاف و816 حالات، والشفاء إلى 538 ألفا و329 حالة.

وفي تونس، أفادت وزارة الصحة التونسية في بيان صادر عنها اليوم بأنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 25 ألفا و315 حالة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 29 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تعافي 81 شخصا خلال الفترة ذاتها ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 689 ألفا و585 شخصا.

ويبلغ عدد المرضى الذين يتواجدون في المستشفيات حاليا جراء الإصابة بالفيروس 143 شخصا.