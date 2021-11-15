الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7 فلسطينيين في الضفة الغربية

اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 7 مواطنين فلسطينيين في محافظات الضفة الغربية.

وقالت مصادر في القدس المحتلة إن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة العيسوية الأشقاء قيس وموسى ومروان هيثم مصطفى، بعد أن داهمت منزلهم وفتشته واستجوبت ساكنيه.

وفي بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، اعتقلت قوات الاحتلال، الفتى عمر محمد شويكي من حي الثوري.

وفي بيت لحم جنوبًا، قالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال اعتقلت تامر ناصر عواد (19 عامًا)، من جبل الموالح، وإبراهيم هاني صومان (29 عامًا)، من حارة الفواغرة، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطنا، وفككت "بركسا" واستولت عليه، في الخليل، كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عاهد تيسير دبابسة من خربة الكرمل في يطا.