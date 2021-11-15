ألمانيا تعود إلى عمل موظفيها من المنزل وسط تزايد الإصابات بكوفيد-19

تستعد ألمانيا لعودة موظفيها إلى العمل من المنزل، حيث تحاول البلاد معالجة موجة جديدة غير مسبوقة من حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وسيطبق الإجراء بموجب مشروع قانون نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الأحد، بعد رفع قيود العمل في المنزل في بداية يوليو الماضي؛ وسيضطر أرباب العمل في ألمانيا إلى عرض خيار العمل من المنزل في حالة عدم وجود "سبب تجاري مقنع" للمجيء إلى المكتب، وسيُطلب من أي شخص يذهب إلى العمل إظهار أن لديه حماية ضد الفيروس إما من خلال الأجسام المضادة أو التطعيم أو كانت نتيجة اختباره سلبية.

وارتفعت الإصابات والوفيات بشكل حاد منذ منتصف أكتوبر، في موجة رابعة ألقي باللوم فيها على معدل التطعيم المنخفض نسبيًا في ألمانيا الذي يزيد قليلاً عن 67٪.

وبلغ معدل الإصابة المسجل بالفيروس 289 حالة لكل 100 ألف شخص، ووصل إلى مستوى جديد في أكثر دول أوروبا اكتظاظًا بالسكان.