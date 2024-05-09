الرئاسي اليمني يطالب بخطوات دولية رادعة لوقف تصعيد الحوثيين بالبحر الأحمر

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طالب عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبدالله العليمي اليوم الخميس، المجتمع الدولي باتخاذ خطوات رادعة لوقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن "العليمي استقبل السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، لبحث مستجدات الوضع في اليمن، والجهود المبذولة لإحلال السلام في البلاد ، والتطورات الإقليمية والدولية".

وتطرقت المباحثات بين الجانبين" إلى جملة من التحديات الاقتصادية والخدمية والأمنية التي تواجه أبناء الشعب اليمني جراء الممارسات الإجرامية للمليشيات الحوثية في مختلف المجالات".

وتناولت المباحثات أيضا"هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية المستمرة على سفن الشحن البحري وخطوط الملاحة الدولية وتداعياتها الكارثية على الاوضاع المعيشية للشعب اليمني، وشعوب المنطقة واقتصاداتها الوطنية".

وفي السياق، دعا العليمي المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات أكثر ردعاً لهذه المليشيات الحوثية التي تستغل القضية الفلسطينية لصالح تنفيذ الأجندة الإيرانية في السيطرة على البحر الأحمر و باب المندب".