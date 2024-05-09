أوليفر كان يدافع عن نوير بعد خطأه أمام ريال مدريد

أبدى أوليفر كان، أسطورة منتخب ألمانيا، تعاطفه مع مانويل نوير حارس بايرن ميونخ، بعد الخطأ الفادح خلال مواجهة ريال مدريد، أمس الأربعاء.

بايرن ميونخ خسر أمام ريال مدريد 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء ضمن منافسات الإياب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وارتكب نوير خطأ فادحا في الهدف الأول للملكي، بعدما فشل في السيطرة على تسديدة فينيسيوس، لتسقط من يده بغرابة، أمام خوسيلو الذي وضع الكرة في الشباك، علما بأن الحارس المخضرم قدم مباراة جيدة تصدى فيها للعديد من الكرات الصعبة.

وتذكر الرئيس التنفيذي السابق للبايرن، الخطأ الذي ارتكبه في نهائي كأس العالم 2002 عندما سجل رونالدو الهدف الأول للبرازيل، في المباراة التي خسرها المانشافت 0-2.

وقال كان في تصريحات لصحيفة بيلد "لسوء الحظ، مانويل نوير ارتكب الخطأ في الدقيقة 88".

وتابع "نوير قام بتصديات رائعة قبل الوقوع في الخطأ، وهذا جزء من حياة حارس المرمى القاسية".

وأضاف "نوير يمتلك الخبرة الكافية للتعامل مع الأخطاء، كما أن بايرن كان قريبا من التأهل، وبالتالي أشعر بالحزن".

يشار إلى أن ريال مدريد تفوق على بايرن ميونخ في مجموع المباراتين (4-3)، ليضرب موعدا مع بوروسيا دورتموند في المباراة النهائية المقرر إقامتها على ملعب ويمبلي مطلع الشهر المقبل.