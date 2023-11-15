وزير فلسطيني سابق: تصريحات المبعوث الأمريكي كشفت وقاحة بلاده في التخطيط لحرب غزة

قال وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق، حسن عصفور، إن تصريحات المبعوث الأمريكي للشؤون الإنسانية بالشرق الأوسط، ديفيد ساترفيلد، كشفت بشكل مجرد عن شراكة الولايات المتحدة لحكومة الاحتلال في التخطيط لما قبل الحرب وليس فقط في الحرب.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة "ON E" مساء الثلاثاء، إلى تعيين المبعوث الأمريكي قبل أيام من الغزو البري على قطاع غزة، قائلا: "أمريكا كانت مستعدة مسبقا لما سيكون بتعيين مندوب سامي للوضع بقطاع غزة".

ولفت إلى تكرار الولايات المتحدة السيناريو السابق لتعيين المبعوث الأمريكي برايمر قبل الحرب على العراق؛ من أجل إعادة إعمار العراق بعد الحرب، مشيرا إلى اعتراف المسئول الأمريكي بدور بلاده في فرض حماس على النظام السياسي الفلسطيني في العام 2006؛ بإجبار الرئيس محمود عباس على عقد الانتخابات لإتاحة الفرصة أما مشاركة حماس دون أدنى قيود.

وتابع: "الآن أمريكا تريد استئصال حماس من الوجود السياسي، هذا لم يصل إليه حتى هتلر، وهذا يكشف أن أمريكا من تقود الفاشية السياسية الجديدة بالمنطقة؛ ليست فقط في فلسطين بل في العراق أيضا"، موضحا أن الولايات المتحدة تعتبر قطاع غزة بوابة لتدمير الدولة الفلسطينية.

وأثنى على حوار الإعلامية لميس الحديدي مع المسئول الأمريكي، قائلا: "حوار من أهم المقابلات التي أجريت مع مسئول أمريكي منذ سنوات، كانت كاشفة واضحة جريئة، عرت وقاحة الولايات المتحدة"، مؤكدا أن ربطه تواجد الاحتلال الإسرائيلي داخل غزة باستمرار حماس؛ يؤكد رغبتهم باستئصال حماس من الوجود.

وأضاف أن الكثير من اليهود بالولايات المتحدة يدرك انعكاسات خطورة الحرب الحالية على مستقبل الاحتلال بالشرق الأوسط، جراء ما خلفته من عداء شديد تجاه وجود الاحتلال بالمنطقة.