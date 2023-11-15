الصحة الفلسطينية: نحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الطاقم الطبي والمرضى والنازحين في مجمع الشفاء

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قالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي ترتكب جريمة جديدة بحق الانسانية والطواقم الطبية والمرضى بحصارها وقصفها مجمع الشفاء الطبي، غرب مدينة غزة.

وحملت الكيلة في بيان صحفي مقتضب فجر اليوم الأربعاء، قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الطاقم الطبي والمرضى والنازحين في المجمع.

وحذرت وزيرة الصحة من النتائج الكارثية على المرضى والطاقم الطبي اذا ما نفذ جيش الاحتلال اقتحاما لمجمع الشفاء الطبي.

وكانت قوات الاحتلال الإسـرائيلي، قد أبلغت فجر اليوم الأربعاء، الطـاقم الطـبي في مجمع الشـفاء، غرب مدينة غزة، بنيتها اقتحام المجـمع، الذي تحاصر داخله الآلاف بين طاقم طبي وجرحى ونازحين، لليوم السـادس على التوالي.

وقال مراسلنا المحاصر داخل المجمع، إن قوات الاحتلال ابلغت بنيتها اقتحام المستشفى، وادعت أنها لن تمس المرضى ولا الطاقم الطبي.

وأضاف أن دبابات الاحتلال باتت على أبواب مجمع الشفاء الطبي، وتحاصره من كافة الجهات، وشهدت الساعات الماضية قصفاً وإطلاق نار كثيفين في محيطه.

وأوضح مراسلنا أن حالة من الهلع والخوف تسود المرضى والنازحين والطواقم الطبية في داخل المستشفى، بعد اعلان الاحتلال نيته اقتحام المستشفى.