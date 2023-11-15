الصواريخ الروسية تقتل مدنيين اثنين وتصيب 10 آخرين في بلدات أوكرانية

ذكر الحاكم العسكري الإقليمي الأوكراني، يوري مالاشكو، أن الجيش الروسي قتل ما لا يقل عن مدنيين اثنين، وأصاب 10 آخرين، اليوم الأربعاء.

وأوضح مالاشكو، أن هناك رجلا لقي حتفه في منطقة زابوريجيا المحاصرة، بعد أن سقطت 3 صواريخ روسية في قريته.

وقالت الشرطة، إن صاروخا روسيا سقط في مدينة سيليدوف بشرق أوكرانيا، أدى إلى مقتل امرأة، 85 عاما، وإصابة 3 آخرين، بعد أن ضرب مبنى سكنيا متعدد الطوابق.

وأفادت تقارير شرطية، بأن هناك 4 صواريخ روسية من طراز إس-300 سقطت على مدينة سيليدوف فجر اليوم، ما ألحق أضرارا بـ26 منزلا.

ويقول عمال الإنقاذ، إن هناك شخصا واحدا على الأقل لا يزال مدفونا تحت الأنقاض.