الهلال الأحمر الفلسطيني: استلمنا 1153 شاحنة مساعدات و13 سيارة إسعاف عبر معبر رفح

قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، الدكتور عبد الجليل منجل، إن الاتصالات مع قطاع غزة لا تزال مفقودة كليا بعد تعمد قوات الاحتلال قطع خطوط الإنترنت والاتصالات بالتزامن مع الهجمات العنيفة التي يشنها الطيران والمدفعية الإسرائيلية على القطاع.

وأشار خلال تصريحات لـ «العربية الحدث» مساء الأربعاء، إلى استلام الهلال الأحمر الفلسطيني 1153 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية عبر معبر رفح خلال الأيام الماضية، لافتا إلى تولي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» مسئولية توزيع الشاحنات.

وأكد اقتصار دور الهلال الأحمر الفلسطيني على استلام المساعدات الإنسانية من الأشقاء في مصر ومن ثم تسليمها إلى وكالة الأونروا، مضيفا أن انقطاع الاتصالات يعيق التواصل مع الطواقم الطبية داخل القطاع، لا سيما بعد دخول أول شاحنة وقود اليوم.

ولفت إلى إجلاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 300 مريض من مستشفى القدس بالأمس، مؤكدا خروج 12 سيارة إسعاف من الخدمة فيما لا يزال 18 سيارة تعمل من بينهم 5 فقط داخل شمال ووسط غزة المحاصرة بعد توقف سيارتين عن العمل جراء نفاد الوقود.

وأعلن استلام 13 سيارة عبر معبر رفح على مدار الأيام الماضية، مشيرا إلى اعتماد الهلال الأحمر على وسائل الإعلام لمتابعة الأحداث داخل القطاع بعد فقدان التواصل مع جميع الكوادر الطبية بغزة.