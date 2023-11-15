عمّان تحمل القوات الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن تعريض حياة طواقمها الطبية في غزة للخطر

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية السفير سفيان القضاة، إن الأردن يدين بأشد العبارات القصف الإسرائيلي في محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة، الذي أدى إلى إصابة 7 من كوادر المستشفى، خلال محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين كانوا أصيبوا خلال قصف إسرائيلي ونقلهم مواطنون فلسطينيون إلى قسم الطوارئ.



وأضاف أن تعريض إسرائيل المستشفى وطواقمه للخطر خلالها قصفها الأشقاء الفلسطينيين «جريمة مرفوضة ومدانة وتمثل خرقا واضحا للقانون الدولي»، موضحًا أن «الحكومة الأردنية تحمل قوات الاحتلال الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن تعريض حياة الطواقم الطبية الأردنية للخطر».



وأشار «القضاة» إلى انتظار الحكومة، نتائج التحقيق الذي بدأته القوات المسلحة - الجيش العربي؛ لاتخاذ الخطوات القانونية والسياسية اللازمة ضد هذه الجريمة النكراء.



وأدان جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة وضد جميع المستشفيات الفلسطينية، قائلا إنها تمثل خرقا فاضحا للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، مؤكدًا ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفا واضحا وصريحا يدين جرائم الحرب الإسرائيلية ويوقفها.



وشدد الناطق الرسمي على ضرورة امتثال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لا سيما القانون الدولي الإنساني، وبشكل خاص الامتناع عن مهاجمة المستشفيات كأماكن محمية وعدم اتخاذ أية إجراءات تحول أو تمنع الكوادر الطبية من القيام بمهامها.