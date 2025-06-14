وزير الخارجية الإيراني يؤكد الرد بحزم على العدوان الإسرائيلي

أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، عن تقديره للاتصال من نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد وموقف حكومة بلاده في إدانة العدوان الإسرائيلي على إيران.

وأكد خلال اتصال هاتفي بينهما، أن الحكومة والقوات المسلحة الإيرانية تتخذ إجراءات لحماية سيادتها وشعبها وأمنها القومي، وترد بحزم على العدوان الإسرائيلي، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية.

وأدان وزير خارجية الإمارات بشدة هجمات إسرائيل على إيران، ووصفها بأنها انتهاك واضح لسيادة إيران والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مما يعرض استقرار وأمن المنطقة بأسرها للخطر.

ومنذ فجر الجمعة، بدأت إسرائيل، هجوما واسعا على إيران بأكثر من 200 مقاتلة، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

ومساء الجمعة، بدأت إيران في الرد على الهجوم الإسرائيلي بهجوم صاروخي واسع شمل أكثر من 150 صاروخا باليستيا، وأصاب 9 مناطق، بينها حريق قرب وزارة الدفاع في تل أبيب، وأسفر الرد عن مقتل إسرائيلية وإصابة 70 على الأقل بينهم اثنان بجروح خطيرة، إضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمباني، وفق إعلام عبري.