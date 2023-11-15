تضع إدارة نادي الزمالك، ملف القيد على رأس أولوياتها منذ توليها المهمة بشكل رسمي، وتسابق الزمن لحل الأزمة حتى تتمكن من إلغاء عقوبة المنع من القيد قبل انتقالات يناير المقبلة، حتى يتمكن النادي من ضم صفقات جديدة.



وفي هذا الصدد، أكد مصدر بالزمالك، أن النادي تفاوض مع سبورتنج لشبونة البرتغالي لتقسيط غرامة محمود عبدالرازق شيكابالا حتى يتمكن من فتح باب القيد.

وينتظر الزمالك الرد الرسمي من نادي النادي البرتغالي على طلب تقسيط الغرامة خلال الساعات القليلة القادمة حتى يستطيع رفع إيقاف القيد، وتدعيم الفريق بصفقات جديدة.



وأكد المصدر أن هناك خطة بديلة لرفع إيقاف القيد تحسبًا لرفض سبورتنج لشبونة الموافقة على طلب تقسيط الغرامة، حيث تسعى في الوقت الحالي لتوفير الغرامة المالية كاملة لسدادها قبل غلق باب الانتقالات الشتوية القادمة.