وزير الخارجية: الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يُحتمل

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يُحتمل (جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 40 يوما).



وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي ميهول مارتن، اليوم الأربعاء، أنه لا يمكن إجراء عمليات عسكرية تأتي بهذا الكم من الضحايا المدنيين خلال هذه الفترة الوجيزة (نحو 12 ألف شهيد).



وأشار إلى أن التهجير القسري للفلسطينيين سواء داخل قطاع غزة أو خارجه يمثل مخالفة جسيمة للقانون الدولي الإنساني.



وأكّد رفض مصر القاطع لأي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية بما في ذلك إذا ما كان على حساب دول الجوار.



وعقد شكري، اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات مع نظيره الأيرلندي، تناولت العلاقات الثنائية بين مصر وإيرلندا، بإلإضافة الى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الحرب على قطاع غزة.