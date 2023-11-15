تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، لليوم الثاني على التوالي جهود الوحدات المحلية بالتعامل مع موجة الطقس السيئ، التي تعرضت لها بعض مدن المحافظة أمس واليوم؛ إذ جرى الدفع بالفرق والمعدات اللازمة لرفع تجمعات مياه الأمطار بشوارع تلك المدن والقرى.

وتواصل الوحدات المحلية وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب وفروعها، جهودها في التعامل مع تداعيات موجة الطقس وسقوط أمطار، من خلال توجيه سيارات الكسح لسحب المياه، والمرور على صفايات الأمطار والمتابعة الميدانية لحالة الشوارع والطرق، ومتابعة جاهزية المعدات والافراد والاستعداد التام لمواجهة أية أحداث طارئة لسرعة التدخل للسريع، بجانب التنسيق مع شركة الكهرباء للتأكد من تأمين جميع أعمدة الكهرباء والمحولات بالإضافة إلى تواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع في حالات الطوارئ

ووجه المحافظ باستمرار متابعة تطبيق كل التدابير بأرجاء المحافظة كافة وخاصة المناطق والشوارع الحيوية والطرق الرئيسية، مشددا على تمركز المعدات والأفراد مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار، وتفعيل غرف العمليات وجاهزية المعدات وفرق الطوارئ لمواجهة تداعيات موجة الطقس.

وأشار رحمي، إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية للتعامل مع أي تداعيات لسوء الأحوال الجوية، مع المتابعة المستمرة من غرفة العمليات بالمحافظة لأماكن تجمع الأمطار مع استمرار تمركز السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة في الأماكن الحيوية، وفقا لخطة التمركز المتفق عليها مسبقا.

وأكد المحافظ تلقي غرفة العمليات المركزية البيانات على مدار الساعة من غرف العمليات الفرعية، مشيرا إلى أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث يتم استقبال جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار على الرقم 0403341233.

كما أكد محافظ الغربية، ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة لمتابعة إجراءات التعامل الفوري مع أي طارئ لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات او شكاوى من المواطنين.

وأصدر محافظ الغربية توجيهاته بإلغاء جميع الإجازات لعمال الوحدات المحلية وانتشارهم في جميع شوارع المحافظة لضمان خلو الشوارع من تجمعات المياه، مؤكدا على استنفار كل أجهزة المحافظة للتعامل مع موجة الطقس السيئ، حيث وجه رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، ورؤساء الوحدات القروية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار، موجها قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الغاز، الري والحماية المدنية، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن لرفع أي تجمعات أول بأول.

وناشدت المحافظة المواطنين توخي الحذر عند السير والابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار واللافتات الإعلانية، إلى جانب الالتزام بالسرعات المحددة في قيادة المركبات وارتداء الملابس المناسبة وخاصة خلال فترة المساء.