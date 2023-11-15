وكيل تعليم الغربية يهنئ طلاب التربية الفكرية لحصولهم على 21 ميدالية متنوعة

هنأ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، طلاب مدرسة التربية الفكرية بالمحافظة لحصولهم على 21 ميدالية إجمالية بين الذهبية والفضية، والبرونزية للبطولة الإقليمية لإقليم الدلتا في ألعاب القوى وكرة السلة للبنين والبنات، والتي أقيمت بالصالة المغطاة بجامعة المنوفية.

كما قدم وكيل الوزارة، التهنئة لإدارة التربية الخاصة بقيادة د. إيناس خضر، مدير إدارة التربية الخاصة، على هذا الإنجاز المتميز، متمنيا دوام التوفيق ومزيدا من النجاحات لأبناء الغربية، في جميع المجالات.

الجدير بالذكر أن فريق كرة السلة (بنين وبنات)، قد حصل أيضاً على المركز الثالث بعد منافسة قوية بين المحافظات المشاركة في البطولة الإقليمية لإقليم الدلتا.

وقال وكيل الوزارة في تصريحات صحفية، إن الطلاب المشاركين في البطولة هم "أمير محمد المغاوري الحاصل على الميدالية الذهبية رمي الجلة، كريم علي المهر الحاصل على الميدالية الذهبية 100م جري، يوسف السيد أحمد المحلاوي الحاصل على الميدالية الفضية للوثب الطويل و100م عدو، ويوسف حسن عبد الغني الحاصل على الميدالية البرونزية في رمي الجلة، ومحمد أشرف النجار الحاصل علي الميدالية الذهبية في رمي الجلة، والميدالية الفضية للوثب الطويل، محمود محمد احمد الفقي الحاصل علي الميدالية الذهبية في رمي الجلة، ماجي عصام خلف الله الحاصلة علي الميدالية الفضية وثب طويل".

كما تضمنت قائمة الأسماء كلا من "مريم فاروق سالم الحاصلة علي الميدالية الفضية للوثب الطويل، شهد محمود الصواف الحاصلة على الميدالية الذهبية في الوثب الطويل والميدالية الفضية لـ100 متر عدو، حبيبة سمير سرحان الحاصلة على الميدالية البرونزية 100م عدو، منة الله عبد الحميد فتحي الحاصلة علي الميدالية الفضية في الوثب الطويل، وسالي جمال إبراهيم الحاصلة على الميدالية البرونزية في كرة السلة، سماح عبد الله حمد الحاصلة على الميدالية البرونزية في كرة السلة، نغم إبراهيم أبو العنين الحاصلة على الميدالية البرونزية في كرة السلة، مصطفى عمر مكرم الحاصل على الميدالية البرونزية في كرة السلة، وأدهم عبده قابيل الحاصل على الميدالية البرونزية في كرة السلة، محمد إبراهيم مطاوع الحاصل على الميدالية البرونزية في كرة السلة".