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أعداد جريدة الشروق
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الصحة العالمية: عملية قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل مستشفى الشفاء بغزة غير مقبولة

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 15 نوفمبر 2023 - 9:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 نوفمبر 2023 - 9:52 م

أدان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم جيبريسوس، بشدة العملية العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية داخل مستشفى في غزة.

وقال تيدروس في بداية مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الأربعاء: "التوغل العسكري الإسرائيلي في مستشفى الشفاء في مدينة غزة غير مقبول على الإطلاق".

ويقول جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه على قناعة بأن حركة حماس لها مركز قيادة تحت المستشفى، بينما تنفي الحركة ذلك.

وقال تيدروس: "حتى إذا استخدمت منشآت صحية لأغراض عسكرية، يجب دائما أن يتم تطبيق مبادئ التمييز والاحتياط والتناسب"، مضيفًا: "المستشفيات ليست ساحات معارك".

وقد تدهور الوضع في المستشفيات في قطاع غزة بشكل مأساوي في الأيام الأخيرة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن 22 من أصل 36 مستشفى توقف الآن عن العمل.

ويأتي ذلك فيما يواصل جيش الاحتلال هجومه البري في شمال قطاع غزة ردا على قيام حماس في السابع من الشهر الماضي بعملية "طوفان الأقصى"، والتي تضمنت هجمات صاروخية واقتحامات لبلدات الكيان الصهيوني، واحتجاز رهائن واقتيادهم إلى قطاع غزة.

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