جرحى إسرائيليون في قصف للقسام من غزة على تل أبيب ويافا وصافرات الإنذار تدوي للمرة الثانية

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دوت صافرات الإنذار في مناطق واسعة من تل أبيب الكبرى بعد انطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام انها تقصف حاليا تل أبيب برشقة صاروخية "رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

ووردت بلاغات أولية عن سقوط صاروخ في بات يام في تل أبيب، وسط معلومات عن وجود جرحى، وأن ما لا يقل عن 3 اعتراضات جرت في سماء تل ابيب. كما وردت أنباء عن سقوط صاروخ في يافا.

وقالت الشرطة الإسرائيلية أنها تعاملت مع عدد من مواقع سقوط الصواريخ في تل أبيب، مضيفة أنه نتيجة للسقوط، أصيب 3 إسرائيليين بجروح إحداها خطيرة.

وأكدت أن ضباط الشرطة يقومون بعزل مناطق سقوط الصواريخ في تل أبيب، وبعمليات بمسح بحثا عن بقايا الصواريخ.

وفي وقت لاحق من مساء الثلاثاء دوت صافرات الانذار في غلاف غزة.

إسرائيل تعترض صاروخا ثانيا كان متجها نحو إيلات مساء الثلاثاء.

كما أعلنت الجبهة الداخلية في إسرائيل عن إطلاق صافرات الانذار في إيلات للمرة الثانية اليوم الثلاثاء.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن الدفاع الجوي الإسرائيلي اعترض صواريخ "أرض-أرض" أطلقتها حركة أنصار الله الحوثية من اليمن على إيلات.

بدوره، أفاد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن التحذير في إيلات تم تفعيله بسبب "صاروخ أطلق على إسرائيل وتم اعتراضه بنجاح في منطقة البحر الأحمر".

وأضاف أن "مقاتلات الدفاع الجوي اعترضت الصاروخ باستخدام نظام الدفاع بعيد المدى أرو".