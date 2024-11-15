إبراهيم حسن يكشف سبب غياب الشناوي و حمدي فتحي عن مباراة بتسوانا 

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كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، سبب غياب محمد الشناوي و حمدي فتحي لاعبا الفراعنة عن مباراة بتسوانا.

ومن المقرر أن يواجه منتخبنا الوطني نظيره بتسوانا، يوم الثلاثاء القادم على ملعب الدفاع الجوي، في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025.

وأوضح إبراهيم حسن في تصريحات تليفزيونية أن الثنائي محمد الشناوي ومحمد فتحي سيغيبان عن مباراة بتسوانا؛ بسبب حصولهما على الإنذار الثاني أمام كاب فيردي.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة مصر وكاب فيردي، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا 2025.