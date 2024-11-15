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البنك المركزي الأمريكي سنخفض الفائدة بحذر

د ب أ
نشر في: الجمعة 15 نوفمبر 2024 - 3:02 ص | آخر تحديث: الجمعة 15 نوفمبر 2024 - 3:02 ص

قال رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي جيروم باول يوم الخميس إنه من المرجح أن يخفض البنك الاتحادي سعر الفائدة الرئيسي ببطء وبتروي في الأشهر المقبلة، وذلك جزئيا لأن التضخم أظهر علامات من الاستمرارية وأن مسؤولي البنك الاتحادي يرغبون في مراقبة اتجاهه القادم.

وقال باول، أثناء حديثه في دالاس، إن التضخم يقترب من هدف البنك المركزي البالغ 2%، "لكننا لم نصل إليه بعد".

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن الاقتصاد قوي، وأن صانعي السياسات يمكنهم أن يأخذوا وقتهم لمراقبة مسار التضخم.

وتابع رئيس الاحتياط الأمريكي: "الاقتصاد لا يبعث بأي إشارات بأننا بحاجة إلى التعجيل بتخفيض الفائدة". وأضاف:"القوة التي نراها حاليا في الاقتصاد تمنحنا القدرة على اتخاذ قراراتنا بعناية".

ويتوقع الاقتصاديون أن يعلن البنك الاتحادي عن خفض آخر بمقدار ربع نقطة في ديسمبر، بعد خفض ربع نقطة الأسبوع الماضي وخفض نصف نقطة في سبتمبر.

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