العاصفة الإستوائية سارا تصل إلى اليابسة في شمالي هندوراس

وصلت العاصفة الإستوائية سارا لليابسة في شمال هندوراس في وقت متأخر من أمس الخميس، وهددت بهطول أمطار غزيرة عبر أجزاء من أمريكا الوسطى وجنوب المكسيك.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في ميامي إن العاصفة سارا ضربت اليابسة على بعد حوالي 165 كيلومترا شمال غرب "كابو جراسيا آ ديوس" على الحدود بين هندوراس ونيكاراجوا، بالقرب من "بروس لاجونا"، وهي قرية يبلغ عدد سكانها حوالي 13 ألف نسمة. ولا توجد مراكز سكانية أخرى كبيرة بالقرب من المنطقة.

وقال المركز في الساعة الثالثة فجرا بالتوقيت المحلي (0900 بتوقيت جرينتش) إن العاصفة تقع على بعد نحو مئة كيلومتر شرق جنوب شرق بيليز سيتي في هندوراس وتتحرك غربا بسرعة 15 كيلومترا في الساعة برياح تبلغ سرعتها القصوى 75 كيلومترا في الساعة.

وحذرت السلطات المكسيكية من أن العاصفة قد تتسبب في "أمطار غزيرة" على شبه جزيرة يوكاتان السياحية.

ومن المتوقع أن تتسبب سارة في هطول ما بين 25 إلى 50 سنتيمترا من الأمطار مع هطول ما يصل إلى 75 سنتيمترا من الأمطار في المناطق المعزولة. وقال المركز إن الأمطار الغزيرة يمكن أن تؤدي إلى فيضانات وانهيارات أرضية مميتة.