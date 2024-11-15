قافلة طبية مجانية في قرية عزب العرب تخدم 1350 مواطنا ضمن مبادرة حياة كريمة بدمياط

نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة «حياة كريمة»، على مدار يومين في قرية عزب العرب التابعة لمركز فارسكور.

وأوضح الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بدمياط، في بيان له اليوم الخميس، أن القافلة تضمنت 10 عيادات طبية تشمل 8 تخصصات، وتردد عليها 1350 مواطنًا تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، وتم تحويل 10 حالات إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، واستصدار 3 قرارات علاج على نفقة الدولة.

كما تم فحص 31 حالة بالأشعة، وإجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ120 حالة، وفحص 55 حالة بالأشعة، و28 حالة أخرى بالسونار، بالإضافة إلى إجراء 292 تحليلًا بمعمل الدم، و38 تحليلًا بمعمل الطفيليات. كما تضمنت القافلة إقامة 8 ندوات توعوية صحية حضرها 133 مواطنًا.

وأضافت الدكتورة سها خيري المكاوي، مدير إدارة القوافل العلاجية بدمياط، أن القوافل العلاجية المجانية تُنظّم بشكل أسبوعي في إطار خطة التعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان، تحت مظلة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وتشمل القافلة عددًا من العيادات المتنقلة في مختلف التخصصات الطبية، ومعملًا ووحدتين للأشعة، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، والدكتور محمد الغباشي، مدير إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة.