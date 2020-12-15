عزل أكثر من 100 إمام وخطيب بالسعودية لعدم تحذيرهم من جماعة الإخوان

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية قرارا بعزل 100 إمام وخطيب مسجد، لعدم التزامهم بالتحذير والتوعية من خطر جماعة الإخوان.

ويتعلق الأمر بمنطقتي مكة المكرمة، والقصيم، شمالي المملكة.

ورفعت الإدارة العامة للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، لوزارة الشؤون الإسلامية طلبا بفصل أكثر من 100 إمام وخطيب بعد أن تم حصرهم خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضح مصدر لصحيفة "الوطن أونلاين" السعودية اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيه وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الذي سبق ووجه تعميما لجميع الخطباء "بضرورة بيان الأثر السلبي، الذي تنتهجه جماعة الإخوان والتحذير من الفتنة، التي تحاول جماعة الإخوان إثارتها في المملكة".

ودعا الوزير في منتصف الشهر الماضي إلى تخصيص خطبة الجمعة في المملكة حول بيان هيئة كبار العلماء، الذي صنف جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية".