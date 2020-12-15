ثلوج كثيفة تعرقل حركة النقل شمالي اليابان

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ضربت ثلوج كثيفة جزيرة هوكايدو بشمالي اليابان، اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى توقف عشرات من خدمات القطارات، وفقا لشركة هوكايدو للسكك الحديدية.

وذكرت صحيفة "هوكايدو شيمبون" أن السبل تقطعت بالركاب في محطة إيواميزاوا بالجزيرة، حيث تم تعليق خدمات الحافلات والقطارات بشكل مؤقت بسبب الثلوج الكثيفة.

وأفادت الصحيفة بأن ثلوجا سمكها 90 سنتيمترا تراكمت بالفعل في مدينة إيواميزاوا حتى الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (0100 بتوقيت جرينتش).

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية اليابانية استمرار تساقط الثلوج الكثيفة لتغطي هوكايدو وساحل بحر اليابان حتى يوم الخميس.

وحذرت الهيئة من عاصفة ثلجية شديدة ومزيد من الاضطرابات المرورية في الجزيرة.