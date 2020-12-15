ماكونيل يعترف بفوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية

هنأ اليوم الثلاثاء، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل الرئيس المنتخب جو بايدن على فوزه الانتخابي، معترفا لأول مرة بنتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 3 نوفمبر الماضي.

وتحدث ماكونيل من داخل مجلس الشيوخ، قائلا إن "المجمع الانتخابي قد تحث وقال كلمته ".

وأضاف مكونيل أن "الرئيس المنتخب ليس غريبا على مجلس الشيوخ. لقد كرس نفسه للخدمة العامة لسنوات عديدة.. أتطلع إلى إنهاء الـ 36 يوما القادمة بقوة مع الرئيس (دونالد) ترامب".

وصوت المجمع الانتخابي الأمريكي أمس الاثنين، لصالح تأكيد فوز بايدن ليكون الرئيس المقبل للولايات المتحدة، في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس دونالد ترامب التشكيك في نتيجة الانتخابات.

وكان ترامب، بدعم من العديد من الجمهوريين في الكونجرس، يروج للادعاء بأن الانتخابات قد تم تزويرها ضده، دون تقديم أي دليل يدعم مزاعمه في المحاكم. وخسر فريقه القانوني عشرات القضايا في المحاكم، كما رفضت المحكمة العليا قضية رفعها حلفاؤه.

وفي خطاب ألقاه عقب تصويت المجمع الانتخابي أمس الاثنين، انتقد بايدن الجمهوريين في الكونجرس لدعمهم الدعوى التي رفضتها المحكمة العليا، واصفا قرارهم بـ"المذهل".

وقال بايدن في أول توبيخ علني لجهود ترامب لإلغاء نتائج الانتخابات "هذه المناورة القانونية كانت محاولة من جانب مسؤولين منتخبين ومجموعة واحدة من الولايات لمحاولة إقناع المحكمة العليا بإلغاء أصوات أكثر من 20 مليون أمريكي في ولايات أخرى".

ويبدو أن تصويت المجمع الانتخابي كان هو العامل المحفز الذي أقنع العديد من الجمهوريين في الكونجرس بأن الوقت قد حان لتهنئة الرئيس المنتخب بفوزه.