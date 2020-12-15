وزير الري السوداني: كمية المياه المخزنة في سد النهضة هي جوهر الخلاف مع إثيوبيا

قال وزير الري السوداني، ياسر عباس، إنه ناقش مع نظيره الإثيوبي، سيلشي بيكيلي، تغيير منهجية مفاوضات سد النهضة.

وأضاف عباس، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن التأثير الأساسي لسد النهضة الإثيوبي سينعكس على خزانات السدود السوداني، مشيرًا إلى تأثر الخرطوم بشكل مباشر بالسد.

وأوضح أن كمية المياه المخزنة في سد النهضة هي جوهر الخلاف مع إثيوبيا، مشددًا على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لجميع الأطراف.

وتوقع أن يتسبب سد النهضة في آثار بيئية واجتماعية واقتصادية، مشيرًا إلى أنه سيؤدي إلى معاناة السودان لنقص في التوليد الكهربائي في سنوات الجفاف.