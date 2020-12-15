بومبيو: تصنيف تنظيم سرايا المختار في البحرين منظمة إرهابية رسالة للنظام الإيراني

علق وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، على تصنيف واشنطن تنظيم «سرايا المختار» في البحرين منظمة إرهابية عالمية، قائلًا إنها «رسالة قوية إلى النظام الإيراني».



وقال بومبيو، خلال تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء، إن «الولايات المتحدة لن تسمح لوكلاء النظام الإيراني الإرهابيين بتهديد شعب البحرين والأفراد الأمريكيين المتمركزين هناك».



وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تصنيف تنظيم «سرايا المختار» في البحرين منظمة إرهابية عالمية، مشيرًا إلى أنه يتلقى دعما ماليا ولوجستيا من الحرس الثوري الإيراني، وخطط لشن هجمات ضد أمريكيين في البحرين.







Today’s designation of Saraya al-Mukhtar sends a strong message to the Iranian regime that we will not allow its terrorist proxies to threaten the people of Bahrain and the U.S. personnel stationed there. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 15, 2020