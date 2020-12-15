منصورة عز الدين: الكتابة عملية انفتاح ويد ممدوة للآخرين

- منصورة عز الدين: الكتابة قائمة على الشغف..



قالت الكاتبة والروائية منصورة عز الدين، إن علاقتها بالتراث العربي القديم بدأت منذ الصغر، قبل أن تفكر في ممارسة الكتابة الأدبية، وأن فعل الكتابة في المقام الأول لديها قائم على الشغف والولع بالأشياء، وليس وفق حسابات أو آليات محددة.



وأضافت «عزالدين»، خلال الندوة الثقافية التي نظمتها مكتبة مصر الجديدة العامة، بالتعاون مع دار الشروق؛ لمناقشة رواية «بساتين البصرة»، اليوم الاثنين، أن علاقها بالتراث لا تتوقف عند التراث العربي أو المصري القديم فقط، بل يشمل تراث الإنسانية على اتساعه، وأن الكاتب مطالب دائمًا بالبحث والمعرفة وزيادة إدراكه وعوالم الإلهام لديه وتحفيز خياله، وأن قراءة تراث الشعوب الأخرى من شأنه أن يمنح الكاتب المزيد من مساحة الأسئلة الخاصة به، وأن يرى هذه الأسئلة في مرايا الآخرين.



وتابعت صاحبة بساتين البصرة: «الكتابة بالنسبة لي كانت بديلًا عن ألعاب الطفولة، وعن مشوار الدراسة العلمية، والشغف بدراسة الكيمياء، وأنها وجدت في الكتابة هوايتها المفضلة، والعمل الذي تحبه، والذي يمنحها مساحة حرية كبيرة.



وأشارت إلى أن الهوية سؤال الهواية مطروح دائمًا في مؤلفاتها، وأن الهوية عملية مستمرة وعمل قيد الإنجاز، وأن هوية الكاتب تختلف عن الشخص العادي، وقد تتكون من أعماله والشخصيات التي يبتكرها، أو من خلال تأثره بهوايات شعوب أخرى يستمدها منهم، دون أن يتناقض ذلك مع هويته الخاصة.



وأوضحت أن الكاتب يجب أن يكون كائن منفتح، فالكتابة بالأساس هي عملية انفتاح، ويد ممدوة للآخرين في كل مكان، وأن الكاتب عندما ينغرز في الكتابة عن أشياء محلية مع التركيز على التفاصيل والمشاعر البشرية المشتركة فأن ما يكتبه يصل إلى الثقافات الأخرى.



ولفتت إلى أن التعامل مع كتب التراث العربي يتم بطريقتين مختلفتين ومتناقضتين، فهي إما التمجيد والتقديس المبالغ فيه إلد درجة تمنع المسائلة، وأما التعالي عليه وأن لا حاجة لنا به، فالمستقبل دائمًا مرتبط بالغرب.



وتابعت أنها تتخذ من التراث تفاصيل تخلق منها فهمها الخاص له، وكيف يمكن تحويله إلى فن، مشيرة إلى أن الاهتمام بالتراث في الكتابة بدأ لديها مع رواية «وراء الفردوس»، وأنها تستلهم من كتب التراث طرق الحكي القديمة وتدمجها بتقنيات كتابة ما بعد حداثية.