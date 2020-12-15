سنغافورة: ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 58 ألفا و341 حالة

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد إلى 58 ألفا و341 حالة بعد تسجيل 16 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة -حسبما نقلت صحيفة (توداي أونلاين) السنغافورية- أن الإصابات الجديدة تضمنت 15 حالة وافدة من الخارج تم اكتشافها في الحجر الصحي عند وصولهم وحالة من المجتمع المحلي.

ولم تسجل حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 29 حالة وفاة، بينما تعافى 58 ألفا و197 حالة.