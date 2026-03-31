فرنسا ترفض السماح لإسرائيل باستخدام مجالها الجوي لنقل أسلحة أمريكية

قال دبلوماسي غربي ومصدران مطلعان لـ«رويترز»، اليوم الثلاثاء، إن فرنسا لم تسمح لإسرائيل باستخدام مجالها الجوي لنقل أسلحة أمريكية لاستخدامها في الحرب على إيران.

وقال المصدران إن هذا الرفض، الذي حدث خلال مطلع الأسبوع، هو الأول من نوعه الذي تتخذه فرنسا منذ بدء الصراع.

وفي وقت سابق، انتقد ترامب فرنسا على «تروث سوشيال»، قائلًا إنها «لم تسمح للطائرات المتجهة إلى إسرائيل والمحملة بالمعدات العسكرية، بالتحليق فوق الأراضي الفرنسية».

واعتبر أن فرنسا كانت «غير متعاونة تمامًا»، فيما يتعلق بـ«جزار إيران، والذي تم تحييده بنجاح». وقال إن الولايات المتحدة «سوف تتذكر ذلك».

وجاء ذلك، في معرض انتقاد ترامب للحلفاء الذين رفضوا نشر قوات أو أصول عسكرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز.

ورفضت أغلب الدول الأوروبية المشاركة في أي عمليات عسكرية لإعادة فتح مضيق هرمز المغلق بشكل شبه كامل منذ بداية الحرب، وأبدى بعضها استعداداً للمشاركة في تأمين الملاحة فقط بعد انتهاء الحرب.

وأعلنت إسبانيا إغلاق مجالها الجوي أمام المقاتلات الأمريكية المتجهة للشرق الأوسط، وذكرت صحف إيطالية أن روما رفضت السماح لقاذفات أمريكية باستخدام قاعدة جوية في صقلية.

وكان مصدر مطلع قد قال الثلاثاء، إن إيطاليا رفضت السماح لطائرات عسكرية أمريكية بالهبوط في قاعدة ⁠سيجونيلا الجوية ‌بصقلية قبل توجهها إلى الشرق الأوسط.

وأفادت صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية اليومية بأن «بعض القاذفات الأمريكية» ⁠كان من المقرر أن تهبط في القاعدة الواقعة شرق صقلية قبل أن تتوجه إلى الشرق الأوسط، لكنها لم تذكر توقيت الهبوط.

وأعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية مارجاريتا روبليس، الاثنين، إغلاق المجال الجوي لبلادها أمام الطائرات ‌الأمريكية المشاركة في حرب إيران، في خطوة تتجاوز قرار إسبانيا السابق برفض استخدام القواعد ⁠العسكرية المشتركة.

وقالت وزيرة الدفاع الإسبانية للصحفيين في مدريد: «لا نصرح لا باستخدام القواعد العسكرية ولا ⁠باستخدام المجال الجوي في أي أعمال مرتبطة بحرب إيران».