روكيتسان التركية تعرض منظومات صاروخية وذخائر متطورة بماليزيا

عرضت شركة "روكيتسان" التركية الرائدة في صناعة الصواريخ والذخائر، العديد من منتجاتها في معرض خدمات الدفاع الآسيوي (DSA 2026) المنعقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وذكر بيان صادر عن روكيتسان أن المعرض يعد من أهم التجمعات الدفاعية والأمنية في منطقة جنوب شرق آسيا ويقام بين 20 و23 أبريل/ نيسان الحالي.

وأضاف أن مشاركة روكيتسان في المعرض تأتي بهدف زيادة تعاونها الإقليمي.

ونقل البيان تصريحا للمدير العام للشركة مراد إكينجي، قوله إن الشركة تشارك في المعرض الذي تستضيفه ماليزيا بمجموعة واسعة من حلول الصواريخ والذخائر التي أثبتت نجاحها في الميدان.

وأوضح ان المعرض ليس مجرد منصة لعرض صناعات روكيتسان فحسب، بل منصة مهمة لتعزيز روابط الشركة الاستراتيجية مع الدول الصديقة والحليفة.

وأضاف إكينجي "نشارك بالمعرض بقوة وطموح من خلال عائلة منتجاتنا المتوسعة وأنظمتنا التي أثبتت كفاءتها في ساحة المعركة، حيث نعرض منتجات متنوعة بدءاً من ذخائر الطائرات المسيرة والصواريخ المضادة للدروع، وصولا إلى أنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ كروز، وحلول الدفاع البحري، وأنظمة المدفعية".