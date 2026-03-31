سفن صينية تعبر مضيق هرمز وسط زيادة حدة التوتر الإقليمي

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، إن 3 سفن صينية تمكنت من عبور مضيق هرمز "مؤخرًا" بعد إجراء مشاورات مع جميع الأطراف المعنية.

ولم تكشف الوزارة بشكل تفصيلي أية معلومات عن السفن أو طبيعة حمولتها، بيد أن المتحدثة باسم الخارجية، ماو نينج، أكدت أن المضيق والمياه المحيطة به لا يزالان يشكلان شريانا حيويا للتجارة العالمية فيما يتعلق بالسلع والطاقة.

وجددت المسئولة الصينية الدعوة إلى وقف إطلاق النار في حرب إيران في أقرب وقت ممكن، والعمل على استعادة الاستقرار في منطقة الخليج .

وأفادت تقارير إعلامية في وقت سابق، استندت إلى بيانات الشحن البحري، بأن سفن حاويات تابعة لشركة "كوسكو" المملوكة للدولة الصينية عبرت المضيق الاستراتيجي.

وجاء هذا التطور بعد أن أغلقت إيران بشكل فعلي الممر المائي الذي يربط الخليج العربي بخليج عمان، عقب الهجمات التي شنّتها إسرائيل والولايات المتحدة على أراضيها في 28 فبراير الماضي.

يشار إلى أن مضيق هرمز يستخدم عادة لنقل كميات ضخمة من البضائع والمواد الخام، مثل النفط الذي تستورده الصين بكميات كبيرة من إيران.