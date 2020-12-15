إخلاء سبيل 18 متهمًا بنشر أخبار كاذبة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمأمورية محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل 18 متهمًا؛ في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة، في القضية رقم 1175 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا.

وأسندت النيابة للمتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت للمتهمين، تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بغرض تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.